В Полтаве на пляже произошла перестрелка: погиб мужчина, ранен ребенок

Один из стрелков задержан, в городе введен план "Перехват".
Об этом пишет "Полтавщина", ссылаясь на данные полиции.
Издание уточнило, что стрельба произошла на пляже "Дублянщина".
Очевидцы сказали, что сначала между отдыхающими произошла ссора, потом в ход пошли травматические пистолеты и охотничий карабин "Сайга" (по предварительным данным, он официально зарегистрирован).
"По нашей информации, пострадали Александр и Роман Марченко, отец и сын. Роман арендовал участок на пляже. К Марченко подошел человек с другой части пляжа, возникла ссора", — говорится в статье.
После драки мужчина ушел и вернулся с вооруженной подмогой. "… в ходе конфликта владелец магазина Марченко выстрелил из дробовика в грудь мужчине, который в вскоре после ранения умер", — сказали свидетели.
"Дробь также попала в ребенка, который выжил. Другая сторона конфликта открыла огонь из травматических пистолетов. Один из участников перестрелки скрылся на автомобиле ВАЗ-2108 — в городе объявлен план "Перехват", — отмечается в публикации.
Напомним, в ночь на 10 августа на окраине поселка Цебриково Одесской области четыре злоумышленника с помощью гранаты угнали служебный автомобиль полицейских, позже их задержали.
Фото: facebook.com/Тетянка Ефремова, видео: Андрей Петров