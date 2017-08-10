В Полтаве на пляже произошла перестрелка: погиб мужчина, ранен ребенок

В четверг вечером, 10 августа, в Полтаве на берегу Ворсклы произошла перестрелка, погиб мужчин, ранен ребенок, один из стрелков задержан.

Об этом пишет "Полтавщина", ссылаясь на данные полиции.

Издание уточнило, что стрельба произошла на пляже "Дублянщина".

Очевидцы сказали, что сначала между отдыхающими произошла ссора, потом в ход пошли травматические пистолеты и охотничий карабин "Сайга" (по предварительным данным, он официально зарегистрирован).

"По нашей информации, пострадали Александр и Роман Марченко, отец и сын. Роман арендовал участок на пляже. К Марченко подошел человек с другой части пляжа, возникла ссора", — говорится в статье.

После драки мужчина ушел и вернулся с вооруженной подмогой. "… в ходе конфликта владелец магазина Марченко выстрелил из дробовика в грудь мужчине, который в вскоре после ранения умер", — сказали свидетели.

"Дробь также попала в ребенка, который выжил. Другая сторона конфликта открыла огонь из травматических пистолетов. Один из участников перестрелки скрылся на автомобиле ВАЗ-2108 — в городе объявлен план "Перехват", — отмечается в публикации.

Напомним, в ночь на 10 августа на окраине поселка Цебриково Одесской области четыре злоумышленника с помощью гранаты угнали служебный автомобиль полицейских, позже их задержали.

Фото: facebook.com/Тетянка Ефремова, видео: Андрей Петров