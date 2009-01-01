В сирийском городе Атареб россияне разбомбили рынок: десятки погибших

В Сирии российские самолеты нанесли очередной бомбовый удар

Бомбовый удар по сирийскому городу Kont.ws

Более полусотни мирных жителей погибли сегодня утром, в понедельник, 13 ноября, после авиаудара в северо-западной части Сирии.

Такая информация имеется в распоряжении Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает DW.

1По предварительным данным, погибли 53 человека, среди которых - пятеро детей и трое сотрудников полиции.

Сильнее всего бомбили рынок в городе Атареб, контролируемом повстанцами. Как сообщают наблюдатели, авиаудары наносили военные самолеты РФ, которая поддерживает правящий режим президента Башара Асада.

Сейчас на месте авиаудара работают отряды гражданской обороны, которые оказывают помощь раненым и разгребают развалины домов.

Напомним, ранее сообщалось о том, какую зарплату получают наемники, воюющие в Сирии.



