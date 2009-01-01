В Сумах "отличилась" гендиректор телеканала: нарушила правила, забыла права и обматерила копов

Журналисты СТС сделали "оправдательный" сюжет про своего начальника.

Машина, в которой была нарушительница, и коп Скриншот видео с youtube.com

В Сумах гендиректор местного телеканала СТС Лариса Охрименко обматерила полицейских, которые остановили ее за нарушение— пересечение двойной сплошной линии дорожной разметки.

Видео, на котором запечатлен инцидент, выложено на канале патрульной полиции города в YouTube.

После общения с нарушительницей копы выяснили, что у нее нет с собой водительского удостоверения.

"Вызываю съемочную группу, и будете вы мне рассказывать… А если я забыла (водительские права — Ред.), то что — ус**ться мне тут…?", — сказала управленец.

По данным ТСН, позже на место происшествия прибыли журналисты СТС, а потом выдали в эфир "оправдательный" сюжет про своего начальника. В нем говорится, что патрульные выписали женщине штраф за то, что она пропустила пешехода.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге одного из заместителей руководителя отдела полиции задержали за пьяный дебош возле кафе, назначена служебная проверка, правонарушитель отстранен от исполнения обязанностей.

Видео: Патрульна поліція Сум, Телекомпанія СТС