В Сумах "отличилась" гендиректор телеканала: нарушила правила, забыла права и обматерила копов

В Сумах гендиректор местного телеканала СТС Лариса Охрименко обматерила полицейских, которые остановили ее за нарушение правил дорожного движения — пересечение двойной сплошной линии дорожной разметки.

Видео, на котором запечатлен инцидент, выложено на канале патрульной полиции города в YouTube.

После общения с нарушительницей копы выяснили, что у нее нет с собой водительского удостоверения.

"Вызываю съемочную группу, и будете вы мне рассказывать… А если я забыла (водительские права — Ред.), то что — ус**ться мне тут…?", — сказала управленец.

По данным ТСН, позже на место происшествия прибыли журналисты СТС, а потом выдали в эфир "оправдательный" сюжет про своего начальника. В нем говорится, что патрульные выписали женщине штраф за то, что она пропустила пешехода.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге одного из заместителей руководителя отдела полиции задержали за пьяный дебош возле кафе, назначена служебная проверка, правонарушитель отстранен от исполнения обязанностей.

Видео: Патрульна поліція Сум, Телекомпанія СТС