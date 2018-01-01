Во Львове студентка разбилась насмерть после падения с 11 этажа общежития

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

17-летняя студентка упала с 11 этажа общежития Открытые источники

Во Львове в ночь с 24 на 25 марта 17-летняя девушка разбилась насмерть , выпав из окна 11 этажа.

Как сообщает пресс-служба горсовета Львова, трагедия произошла на улице Медовой Пещеры, 39а.

По данному адресу расположено общежитие №2 Львовского национального университета имени Ивана Франко.

По данным пресс-службы полиции Львовской области, девушка выпала с балкона здания и погибла мгновенно. Она является студенткой одного из местных вузов. Обстоятельва трагедии выясняются в рамках уголовного производства.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в гостинице "Мир" постоялец выпал из окна, расположенного на 15-м этаже здания. Удар пришелся на голову, поэтому мужчина умер на месте.