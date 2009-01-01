Выпил клей для пластмассы. В Харькове пенсионер свел счеты с жизнью

Пострадавшему было 69 лет, он скончался в больнице.

Врач, иллюстрация rfdeti.ru

В воскресенье днем, 28 мая, в Харькове пенсионер, выпив клей для пластмассы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области, пишет 057.ua.

По словам родственников, умерший злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно говорил о желании совершить суицид.

"69-летний мужчина скончался в больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом — суицидальное отравление дихлорэтаном", — говорится в статье.

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