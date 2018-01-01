Жуткая авария на Харьковщине, есть погибшие и пострадавший, фото с места трагедии

В результате аварии четыре человека погибли, один – пострадал.

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло на 532-м километре автодороги Киев-Харьков-Должанский, возле поселка Каменная Яруга. В результате аварии четыре человека погибли, один – пострадал.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области, иномарка Audi на скорости влетела в фуру, которую в это время на обочине ремонтировал ее водитель.

В результате ДТП погиб водитель "легковушки", личность которого сейчас устанавливает полиция, и еще три пассажирки в возрасте 31, 50 и 66 лет. Еще одного пассажира, 39-летнего жителя Изюма, доставили в больницу. Сама же иномарка сильно обгорела.

Решается вопрос о внесении информации о ДТП в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября прошлого года в центре Харькова. В результате него погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.