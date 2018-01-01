Жуткое ДТП на Киевщине: пьяная девушка-водитель сбила насмерть женщину и травмировала военного

Виновница трагедии управляла чужим авто и даже не имеет удостоверения водителя.

На Киевщине в городе Белая Церковь на улице Вокзальная 18-летняя пьяная девушка-водитель за рулем Peugeot 206 наехала на пешеходов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Авария произошла вчера около шести часов утра. 42-летняя женщина скончалась на месте. Пострадавший 22-летний военнослужащий ВСУ с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлен в местную больницу. Виновница трагедии управляла чужим авто и даже не имеет удостоверения водителя", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель была в состоянии алкогольного опьянения, результаты экспертизы относительно точного количества алкоголя в крови пока неизвестны.

"Согласно анализу аварийности, участок дороги, на котором случилась трагедия, к категории мест концентрации ДТП не относится", — добавили в полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство, девушка задержана и находится в изоляторе временного содержания, ей грозит от трех до восьми лет лишением свободы, действия мужчины, который позволил ей сесть за руль своей машины, будут квалифицированы в соответствии с действующим законодательством.

В соцсети уже появилось видео момента жуткого наезда авто на пешеходов.

Напомним, в Киеве на Ирпенской трассе 10 февраля произошло масштабное ДТП с погибшими и пострадавшими.