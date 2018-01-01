Жуткое ДТП в Днепре: Alfa Romeo на 200 км/ч протаранил ограждения Ледовой арены и убил двух женщин

Водитель не справился с управлением.

В ночь на 30 апреля, около полуночи, произошло жуткое ДТП в Днепре. Жертвами стали две женщины.

Как сообщает Информатор, авария случилась на Набережной Заводской. По словам очевидцев, автомобиль Alfa Romeo мчался в сторону центра города на скорости около 200 км/ч. Водитель не справился с управлением, машина снесла ограждение возле здания Ледовой арены, а потом ее выбросило на тротуар.

Первой скончалась супруга водителя, которая была на пассажирском сидении. При ударе ее выбросило из салона машины, от полученных травм она умерла на месте.

Также пострадала женщина-пешеход. С места аварии с тяжелыми травмами ее забрала "скорая", но пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Сам водитель получил травму головы. В шоковом состоянии он бродил вокруг разбитой машины. Создавалось впечатление, что он не осознавал, что произошло.

Полиция и "скорая" на место ЧП прибыли в течение 5-10 минут после случившегося.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса.

Суд уже арестовал водителя иномарки без права на внесение залога.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram