Без интриги. "Динамо" и "Шахтер" сразятся в заключительном туре УПЛ: где смотреть матч

Игра состоится сегодня вечером в столице.

Сегодня "Динамо" и "Шахтер" сразятся в заключительном туре Премьер-лиги Скриншот с fcdynamo.kiev.ua

В субботу вечером, 19 мая, в Киеве пройдет матч заключительного — 32-го — тура украинской Премьер-лиги сезона 2017/2018 годов между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" , но он ничего не решает, поскольку "горняки" досрочно победили в турнире.

Игра состоится на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского — начало запланировано в 19:30, следить за ней будет арбитр Виталий Романов, а прямую трансляцию покажет телеканал "2+2".

Заключительная битва лучших команд Украины, как и в прошлом сезоне, уже не имеет ничего общего с интригой — "Шахтер" неделю назад отпраздновал чемпионское звание, киевлянам же вновь придется отложить свои амбиции до следующего чемпионата, пишет football.ua.

"Если для "Динамо" матч с извечным соперником будет чем-то сродни битвы за престиж, то у команды Паулу Фонсеки (главный тренер "горняков" — Ред.) своя мотивация также есть. В нынешнем чемпионате "Шахтер" не то, что ни разу не обыграл киевлян — даже гола им не забил!", — отметило издание.

По его данным, это "не может не бить по самолюбию донецкого клуба, даже несмотря на итоговый триумф". "Александру Хацкевичу (наставник столичного клуба — Ред.) же ничего не остается, кроме как наигрывать состав с прицелом на грядущие свершения, да и еще раз огорчить принципиального соперника явно лишним не будет", — говорится в материале.

Ориентировочные составы команд-соперниц:

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Шепелев, Гармаш — Цыганков, Шапаренко, Вербич – Беседин;

"Шахтер": Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Патрик, Тайсон – Феррейра.

Сегодня "Динамо" и "Шахтер" сразятся в заключительном ту Скриншот с football.ua

Напомним, 13 мая в Харькове прошел матч 31-го тура УПЛ, "Шахтер" принимал "Верес" и победил со счетом 1:0. Благодаря победе "горняки" досрочно стали чемпионами Украины — завоевали это звание в 11-й раз в истории.

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