Киевское "Динамо" покинет ветеран клуба

Главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич сообщил, что ветеран столичного клуба, полузащитник Олег Гусев его покинет после матча с донецким "Шахтером".

Во время игры на поле спортсмен обязательно выйдет, он сыграет последний матч в футболке киевской команды, рассказал наставник FootballHub.

"Игра с "Шахтером" (19 мая состоится матч заключительного тура украинском Премьер-лиги, но он ничего не решает, поскольку "горняки" досрочно победили в турнире — Ред.) будет поединком за престиж нашего клуба, для болельщиков", — отметил специалист.

Напомним, Олег Гусев был игроком "Динамо" с 2003 по 2016 год, провел в его составе 438 матча и забил 96 мячей во всех турнирах. В декабре 2016-го срок действия контракта полузащитника истек, полгода он поддерживал форму самостоятельно.

В июне 2017 года стало известно, что киевская команда снова подписала контракт с футболистом. В документе говорилось, что Гусев будет выступать за клуб один сезон — до лета 2018 года.