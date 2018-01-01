"Дурака включают". Промоутер Усика обвинил россиян в невыполнении обязательств

Есть проблема с тем, что принимающая сторона не выполняет взятые на себя обязательства, заявил Александр Красюк.

Бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым может не состояться Фото: K2 Promotions/Facebook

Бой между украинским боксером Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым , который должен состоятся в Москве 21 июля, находится на грани срыва, заявил промоутер украинца Александр Красюк.

Несмотря на то, что пока не все проблемы улажены, поездка Усика в Москву не отменена, сообщил Красюк в комментарии "Сегодня".

Он также Красюк прокомментировал заявление главы Федерации бокса России Умара Кремлева, который сказал, что претензии со стороны команды Усика по поводу плохой организации боя необоснованны.

"Российская сторона говорит, что не понимает претензий? Дурака включают. Все они понимают. Большинством бытовых вопросов мы занимаемся самостоятельно. Поэтому с этим у нас проблем нет. Есть проблема с тем, что принимающая сторона (не Всемирная серия бокса) не выполняет взятые на себя обязательства! Вопрос безопасности мы не могли доверить кому-то, поэтому занимались им, собственно, сами. Надеемся, что здравый разум победит", — отметил Красюк.

Он добавил, что до субботы будет принято окончательное решение по бою.

Напомним, ранее Красюк заявил о том, что бой Усик-Гассиев под угрозой срыва. В ответ в России пригрозили Усику судом в случае срыва боя с Гасиевым.

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