Формальности улажены: Ярмоленко успешно прошел медосмотр в "Боруссии" Дортмунд

Трансфер капитана "Динамо" обойдется "Боруссии" в 25 миллионов евро.

Андрей Ярмоленко facebook.com/fcdynamoua

Лидер атаки киевского "Динамо" и сборной Украиныуже в скором времени должен завершить переход в дортмундскую "Боруссию"

Об этом со ссылкой на источник, близкий к дортмундскому клубу и непосредственно спортивному директору "Боруссии" Михаэлю Цорку, сообщает интернет-издание Sportarena.com.

Как утверждает издание Ярмоленко в воскресенье уже успешно прошел медобследование, а официальное подтверждение его перехода — дело ближайших суток. На данный момент все формальности сделки уже улажены, а трансфер капитана "Динамо" обойдется "Боруссии" в 25 миллионов евро.

В то же время, грядущую сделку активно в течение последних часов обсуждали, как украинские, так и немецкие СМИ. В частности, авторитетное издание Bild опубликовало информацию, что "Боруссия" определилась с новичком, и им в ближайшие дни должен стать Ярмоленко. Здесь также фигурирует стоимость трансфера в 25 миллионов евро. Не менее авторитетный Kicker тоже объявил об интересе "шмелей" к украинцу.

Впрочем, сам вингер киевлян вчера опроверг информацию о переходе в "Боруссию".

Напомним, "Главред" сообщал со ссылкой на члена исполкома ФФУ и главного редактора журнала "Футбол" Артем Франкова, что Ярмоленко близок к подписанию контракта с "Боруссией", а сумма сделки с киевским клубом составит 25 млн евро.