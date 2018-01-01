Франция - Бельгия - 1:0. Французы вышли в финал ЧМ-2018. Фото, видео

Сборная Бельгии покидает мундиаль.

Матч за выход в финал чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Франции и Бельгии закончился победой французов со счетом 1:0. Сборная Франции выходит в финал, а Бельгия покидает ЧМ-2018.

Франция - Бельгия 1:0

10 июля, "Крестовский" (Санкт-Петербург)

Голы: 1:0 - 51 Умтити.



Франция - Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Канте, Погба, Матюиди (Толиссо, 86), Гризманн, Жиру (Нзонзи, 85), Мбаппе.

Бельгия - Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Компани, Шадли, Витцель, де Брюйне, Феллайни (Феррейра Карраско, 80), Дембеле (Мертенс, 60), Азар, Лукаку.

Предупреждения: Азар (63), Алдервейрелд (71), Канте (87).

Напомним, в среду, 11 июля, на московском стадионе "Лужники", в полуфинале ЧМ-2018 встретятся сборные Хорватии и Англии. Начало матча в 21.00.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram