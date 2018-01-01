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Франция - Бельгия - 1:0. Французы вышли в финал ЧМ-2018. Фото, видео

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1 / 10 Борьба за мяч между Марруаном Феллайни (справа) и Полем Погба

Сборная Бельгии покидает мундиаль.

Матч за выход в финал чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Франции и Бельгии закончился победой французов со счетом 1:0. Сборная Франции выходит в финал, а Бельгия покидает ЧМ-2018.

Франция - Бельгия 1:0
10 июля, "Крестовский" (Санкт-Петербург)
Голы1:0 - 51 Умтити.

Франция - ЛьорисВаранЛюка ЭрнандесПаварУмтитиКантеПогбаМатюиди (Толиссо, 86), ГризманнЖиру (Нзонзи, 85), Мбаппе.
Бельгия - КуртуаВертонгенАлдервейрелдКомпаниШадлиВитцельде БрюйнеФеллайни (Феррейра Карраско, 80), Дембеле (Мертенс, 60), АзарЛукаку.

Предупреждения: Азар (63), Алдервейрелд (71), Канте (87).

 

 Напомним, в среду, 11 июля, на московском стадионе "Лужники", в полуфинале ЧМ-2018 встретятся сборные Хорватии и Англии. Начало матча в 21.00.

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Теги:  
ЧМ 2018, чемпионат мира по футболу 2018, футбол, спорт, Франция, Бельгия
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