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Хорватский футболист Перишич после полуфинала ЧМ оказался в больнице

Сегодня, 19:22

По предварительной информации, участие полузащитника в финале чемпионата теперь находится под вопросом.

Перишич
Перишич может пропустить финал ЧМ-2018 Фото: comments.ua
Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич после победного матча в полуфинале ЧМ-2018 был доставлен в одну из российских больниц.

По информации Рен Тв, Перишич получил частичное повреждение портняжной мышцы и сейчас находится на стационаре в московском госпитале.

Отмечается, что пока медики не сообщают, сможет ли хорват принимать участие в финале ЧМ, где сборная его страны сразится на поле с командой Франции.

Как известно, Перишич был признан лучшим игроком матча Хорватия — Англия.

Напомним, в Санкт-Петербурге неотложно прооперировали младшую дочь президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

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Теги:  
Хорватия, сборная, Иван Перишич, больница, госпитализация, ЧМ-2018
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