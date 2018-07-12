Хорватский футболист Перишич после полуфинала ЧМ оказался в больнице

По предварительной информации, участие полузащитника в финале чемпионата теперь находится под вопросом.
По информации Рен Тв, Перишич получил частичное повреждение портняжной мышцы и сейчас находится на стационаре в московском госпитале.
Отмечается, что пока медики не сообщают, сможет ли хорват принимать участие в финале ЧМ, где сборная его страны сразится на поле с командой Франции.
Как известно, Перишич был признан лучшим игроком матча Хорватия — Англия.
Напомним, в Санкт-Петербурге неотложно прооперировали младшую дочь президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино.
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