В России экстренно прооперировали семилетнюю дочь президента ФИФА

В Санкт-Петербурге неотложно прооперировали младшую дочь президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Как сообщает Фонтанка, семилетняя дочь Инфантино пожаловалась на резкие боли в животе, в результате чего девочку срочно госпитализировали в Детскую клиническую больницу Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Медики констатировали, что операция по удалению аппендицита была сложной, однако прошла успешно и жизни ребенка ничего не угрожает.

В Санкт-Петербург на ЧМ-2018 младшая дочь и супруга Инфантино приехали на минувшей неделе. Всего у президента ФИФА четыре дочери.

Напомним, 45-летний швейцарец Джанни Инфантино был избран президентом Международной федерации футбола в феврале 2016 года сроком на три года.