Гол-красавец, забитый Ярмоленко в ворота "Тоттенхэма", не помог дортмундской "Боруссии" избежать поражения в Англии.

Ярмоленко празднует первый гол за "Боруссию" @BVB

В среду вечером, 13 сентября, состоялись матчи стартового тура группового турнира Лиги чемпионов , финал которой пройдет в 2018 году в Киеве на НСК "Олимпийский".

В поединке, состоявшемся в Харькове, донецкий "Шахтер" победил итальянский "Наполи" со счетом 2:1.

Предлагаем вашему вниманию результаты матчей, состоявшихся в группах Е, F, G, и Н.

Группа F

"Фейеноорд" — "Манчестер Сити" — 0:4

Голы: Стоунз, 2, Агуэро, 10, Габриэл Жезус, 25, Стоунз, 63

"Фейеноорд": Джонс — Нелом, ван дер Хейден, Сен-Жюст, Боттегин — Триндаде, Амрабат (Ларссон, 78), Боэтиюс — Эль-Ахмади, Бергейс (Торнстра, 46), Крамер (Венте, 72).

"Манчестер Сити": Эдерсон — Стоунз, Уокер, Отаменди — Менди, Фернандиньо (Сане, 72) — Сильва (Делф, 67), де Брюйне, Бернарду Силва — Агуэро (Стерлинг, 60), Габриэл Жезус.

Предупреждения: де Брюйне, Сен-Жюст, Крамер, Триндаде, Боттегин.

Группа Е

"Ливерпуль" — "Севилья" — 2:2

Голы: Фирмино, 21, Салах, 37 — Бен Йедер, 5, Корреа, 72

"Ливерпуль": Кариус — Гомес, Ловрен, Матип, Морено – Хендерсон, Джан (Коутиньо, 76), Вейналдум – Мане (Старридж, 83), Фирмино, Салах (Окслейд-Чемберлен, 89)

"Севилья": Рико — Меркадо, Кьяер, Пареха, Эскудеро – Нзонси, Банега, Писсаро (Сарабия, 45) — Хесус Навас (Коршиа, 82), Бен Йедер (Муриэль, 69), Корреа

Предупреждения: Морено — Меркадо, Пареха, Банега

"Марибор" — "Спартак" — 1:1

Голы: Самедов, 60 (0:1); Бохар, 85 (1:1)

"Марибор": Ханданович Я.; Вилер; Райчевич А.; Милец; Шулер; Ахмеди (Крамарич М., 69); Каба; Врховец (Пихлер А., 79); Маркос Таварес; Бохар; Байде (Мешанович Я., 69)

"Спартак": Ребров; Джикия; Ещенко; Кутепов; Боккетти; Промес (Попов Ив., 86); Пашалич; Комбаров Д. (Мельгарехо, 90); Глушаков (Самедов, 29); Фернандо; Адриано

Предупреждения: — Джикия, 36.

Группа G

"Порту" — "Бешикташ" — 1:3

Голы: Тошич (автогол), 21 - Талиска, 13, Тосун, 28, Бабел, 86.

"Порту": Касильяс - Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра - Маркано, Корона (Андре Андре, 46), Оливер Торрес (Отавио, 46), Марега - Данилу Перейра (Эрнани, 82), Браими, Соарес.

"Бешикташ": Фабрисио - Пепе, Эркин, Адриано (Уйсал, 87), Тошич - Хатчинсон, Озъякуп (Медель, 65), Талиска - Куарежма (Негредо, 73), Бабел, Тосун.

Предупреждения: Рикарду Перейра, Эркин, Андре Андре

"РБ Лейпциг" — "Монако" — 1:1

Голы: Форсберг, 32 — Тилеманс, 34

"РБ Лейпциг": Гулачи — Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано — Забитцер, Демме, Ильзанкер, Форсберг (Кампль, 63), Поульсен (Огюстен, 80) — Вернер.

"Монако": Бенальо — Жемерсон, Глик, Жорже, Сидибе (Геззаль, 84) — Тилеманс, Моутинью — Диакаби (Кейта, 74), Фабиньо, Туре — Фалькао (Каррильо, 89).

Предупреждения: Тилеманс, Демме, Хальстенберг, Сидибе, Жемерсон.

Группа Н

"Реал" — АПОЕЛ — 3:0

Голы: Роналду, 12, 51 (пенальти), Рамос, 61.

"Реал" (Мадрид): Навас - Начо, Марсело, Карвахаль, Рамос - Ковачич (Кроос, 25), Каземиро, Иско (Себальос, 72), Модрич, Бэйл (Майораль, 82) - Роналду.

АПОЭЛ: Ватерман - Руэда, Лаго, Вурос, Карлао - Винисиус, Нуну Мораиш, Алонефтис, Шаллаи (Фариас, 60), Эбесилио (Захид, 73) - де Камарго (Поте, 83).

Предупреждения: Карвахаль, Шаллаи, Эбесилио, Фариас.

"Тоттенхэм" — "Боруссия" Д — 3:1

Голы: Сон Хын Мин, 4, Кейн, 15, 60 — Ярмоленко, 11

"Тоттенхэм": Льорис — Альдервейрельд, Санчес, Вертонген — Орье, Дайер, Дембеле, Дэвис — Эриксен, Сон Хын Мин (Сиссоко, 83) — Кейн (Льоренте, 87)

"Боруссия" (Дортмунд): Бюрки — Пищек, Папастатопулос, Топрак (Загаду, 80), Тольян — Дауд (Кастро, 72), Шахин — Ярмоленко, Кагава (Гётце, 66), Пулишич — Обамеянг

Предупреждения: Дайер, Вертонген — Тольян, Кастро

Удаление: Вертонген, 90+2 (вторая желтая карточка).

Как были сыграны матчи первого тура группового турнира ЛЧ 2017/18, читайте: "Лига чемпионов: триумф "Челси", унижение "Селтика" и дубль Месси, обзор матчей и видео голов".

Фото: @BVB.

Видео: Уличный Футбол, FOOTGOL TV 1.