На сборе в Испании "Динамо" проиграло австрийцам, видео голов

Игра завершилась со счетом 1:3.

Эпизод матча Официальный сайт "Динамо"

В испанской Марбелье завершился товарищеский матч, в котором киевское "Динамо" проиграло австрийскому "Лиферингу".

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы чемпионов Украины.

Сообщается, что игра завершилась со счетом 1:3.

Киевляне открыли счет на 27-й минуте, когда пенальти реализовал Андрей Ярмоленко. Сразу после возобновления игры Хайдара сравнял счет. А на 78-й минуте Стурм вывел "Лиферинг" вперед — 2:1. Наконец, на 90-й минуте, Грабовач забил третий гол в ворота украинской команды.

Напомним, на сборе в Испании "Динамо" победило немецких "пиратов".

Видео: ФК "Динамо" Киев.