На сборе в Испании "Динамо" проиграло австрийцам, видео голов

Игра завершилась со счетом 1:3.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы чемпионов Украины.
Сообщается, что игра завершилась со счетом 1:3.
Киевляне открыли счет на 27-й минуте, когда пенальти реализовал Андрей Ярмоленко. Сразу после возобновления игры Хайдара сравнял счет. А на 78-й минуте Стурм вывел "Лиферинг" вперед — 2:1. Наконец, на 90-й минуте, Грабовач забил третий гол в ворота украинской команды.
Напомним, на сборе в Испании "Динамо" победило немецких "пиратов".
Видео: ФК "Динамо" Киев.