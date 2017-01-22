Первая победа в 2017 году. На сборе в Испании "Динамо" победило немецких "пиратов", видео голов

Киевское "Динамо" провело первый спарринг в рамках зимнего периода подготовки ко второй части сезона.

Соперником "бело-синих" выступил представитель второй немецкой Бундеслиги — "Санкт-Паули", сообщает пресс-служба чемпионов Украины.

Соперники подходили к отчетному матчу в разном функциональном состоянии. Если киевляне только неделю как пребывают в тренировочном ритме и только набирают форму, то у немцев скоро возобновление чемпионата ("пираты" свой матч проведут 29 января, когда будут принимать на своем поле "Штутгарт"). До спарринга с "Динамо" они уже успели сыграть три поединка, в которых одержали две победы, в том числе над участником Лиги чемпионов этого сезона — швейцарским "Базелем".

Наставник "Динамо" Сергей Ребров прогнозируемо предоставил игровую практику всем игрокам, которые находятся на сборе, за исключением вратарей в сегодняшнем матче по тайму сыграли Артур Рудько и Максим Коваль, а Георгий Бущан и Владимир Маханьков, вероятно, получат свое время в завтрашнем спарринге. Оба состава в каждом из таймов были смешанными, где нашлось место и молодым футболистам.

До перерыва игра была равной, с обоюдоострыми моментами. У динамовцев самая большая опасность в первом тайме исходила от Ярмоленко, который и ассистировал партнерам, и сам завершал комбинации, однако Андрею и его партнерам либо не хватало точности, либо на высоте был голкипер "Санкт-Паули". Также два хороших момента были у Громова, который имеет твердые намерения закрепиться в основном составе "бело-синих", однако в одном эпизоде Артем не попал в ворота из выгодной позиции, а во втором мяч после его удара пришелся в штангу.

На второй тайм вышел полностью обновленный состав, который оказался куда более умелым в завершающей стадии атак. Ударной оказалась двухминутка вскоре после возобновления игры, в течение которой динамовцы забили два мяча. Постарались фланги "Динамо" — сначала Артем Беседин замкнул головой навес Николая Морозюка с правого фланга, а вскоре Денис Гармаш расстрелял ворота с близкого расстояния после паса Богдана Михайличенко с левого фланга. Третий мяч киевлянам удалось забить чуть позже, и снова к взятию ворот привела фланговая передача — правда, с навесом Виталия Буяльского защитник справился, но выбил сферу прямо на ногу Морозюку, который мощным ударом поразил девятку ворот.

Лишь в конце встречи динамовцы позволили сопернику забить гол престижа – защитники не уследили за Джереми Дудзяком, который удачно сыграл на добивании после того, как Деннис Росин попал со штрафного в штангу. Впрочем, этот пропущенный мяч не помешал "бело-синим" отпраздновать первую победу в 2017-м году!

Отметим, что фанаты "Санкт-Паули" используют на трибунах флаги с изображением "Веселого Роджера", который со временем стал неофициальным символом клуба, а команда получила прозвище "Пираты".

"Динамо" (Киев, Украина) — "Санкт-Паули" (Германия) — 3:1 (0:0).

"Динамо" (1 тайм): Рудько — Тымчик, Вида, Бурда, Антунеш — Шепелев, Сидорчук, Рыбалка, Громов, Ярмоленко (к) — Яремчук.

"Динамо" (2 тайм): Коваль — Михайличенко, Хачериди, Очигава, Морозюк (к) — Корзун, Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Цыганков — Беседин.

"Санкт-Паули" (стартовый состав): Хеерваген, Собих, Нериг, Мёллер, Бубалла, Хорнуш, Ти, Шахин, Флум, Гонтер (к), Собота.

Голы: Беседин (56, голевой пас — Морозюк), Гармаш (58, Михайличенко), Морозюк (72) — Дудзяк (87).

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник сборной Швеции отказался от перехода в "Динамо".

Фото: ФК "Динамо" (Киев).

Видео: ФК "Динамо" Киев.