Обидчик Владимира Кличко победил камерунца, но расстроен

Британец одержал победу над Такамом.

Энтони Джошуа и Карлос Такам Reuters

В столице Уэльса Кардиффе (Великобритания) британец-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBOуверенно досрочно победил камерунца Карлоса Такама.

Об этом пишет УНИАН.

По словам победителя, он расстроен, что рефери остановил бой слишком рано, поскольку хотел нокаутировать соперника, сообщает boxingnews.com.ua.

"В Кардиффе состоялся боксерский бой за титулы WBA и IBF… это 20-я победа Джошуа на профессиональном ринге — все он одержал досрочно", — говорится в статье.

Британец явно превосходил Такама, но во второй половине боя была заметна его усталость. В 10-м раунде он провел комбинацию ударов, после которой рефери довольно спорно остановил бой — камерунец крепко стоял на ногах, хоть и практически не отвечал сопернику.

Карлос Такам и Энтони Джошуа Reuters

Напомним, в конце апреля в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа в 11 раунде поединка победил украинца Владимира Кличко техническим нокаутом. Позже наш соотечественник заявил о завершении карьеры.

Видео: Ben Deakin