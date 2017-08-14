Владимир Кличко сказал, сколько мог заработать за бой-реванш с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинский боксер Владимир Кличко заявил, что за бой-реванш с британским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа мог заработать 20 млн.

Об этом он рассказал в интервью Bild, пишет УНИАН.

В то же время наш соотечественник подчеркнул, что "если бы продолжал драться только из-за денег, то бы обманывал себя".

"У меня был план. Я был одержим победой в бою с Джошуа", — отметил собеседник.

По словам Кличко, у него "была тысяча причин согласиться на матч-реванш, и столько же причин — чтобы завершить карьеру". "Но на момент принятия решения часть меня уже умерла", — добавил экс-чемпион.

"Я заметил, что мотивация была не на том уровне, что раньше. Даже возможные 20 миллионов, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение", — сказал украинец.

Напомним, в конце апреля в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа в 11 раунде поединка победил Владимира Кличко техническим нокаутом. Позже наш соотечественник заявил о завершении карьеры.