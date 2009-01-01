Премьер-лига. "Мариуполь" разгромил "Карпаты" и поднялся на 4-е место, видео голов

Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте.

«Мариуполь» разгромил «Карпаты» fpl.ua

В воскресенье, 13 августа, в Мариуполе состоялся поединок 5-го тура украинской Премьер-лиги , в котором местный клуб "Мариуполь" обыграл львовские "Карпаты" с разгромным счетом 3:0.

Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте, пишет УНИАН. Подачу с правого фланга замкнул Вячеслав Чурко и вывел "Мариуполь" вперед.

А на 18-й минуте счет стал 2:0. На этот раз игрок львовского клуба Лебеденко стал авторогом автогола, срезав подачу с правого флага в ворота.

Во втором тайме моменты забить мяч были у обеих команд, но в воротах хозяев блестяще действовал Рустам Худжамов. Руслан Фомин упустил шанс сделать счет разгромным, но уже в компенсированное время его ошибку исправил Сергей Болбат, который реализовал выход один на один. 3:0.

"Мариуполь" – Карпаты 3:0

Голы: Чурко, 10, Лебеденко, 18 (в свои ворота), Болбат, 90+3

"Мариуполь": Худжамов – Кирюханцев, Яворский, Вакуленко Неплях — Кольцов, Мишнев – Чурко (Белый, 75), Кожанов (Рудыка, 56), Болбат – Фомин (Виценец, 89).

"Карпаты": Пидкивка – Федецкий, Нестеров, Кортеджано, Лебеденко — Клец, Ди Франко (Грисьо, 71) — Мирошниченко, Худобяк, Чачуа (Аркес, 46) — Дебелко (Рибас, 54).

Предупреждения: Фомин, Кольцов — Рибас, Федецкий

Победа позволила "Мариуполю" подняться с 7-го на 4-е место.

Напомним, 12 августа донецкий "Шахтер" в гостях победил "Александрию" со счетом 2:1.

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