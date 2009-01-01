Промоутер сказал, сколько боев хочет организовать Ломаченко в 2017-м

Украинец является "великим талантом", считает Арум.
Об этом он рассказал в интервью Ring TV, пишет Boxing News.
В то же время собеседник назвал нашего соотечественника "великим талантом".
"Моя цель — организовать Ломаченко три боя в 2017 году… я хочу, чтобы люди видели его как можно чаще", — отметил Арум.
Ранее сообщалось, что 8 апреля в пригороде Вашингтона (столица США) Василий Ломаченко встретится в ринге с регулярным чемпионом мира по версии WBA во втором полулегком весе американцем Джейсоном Сосой.