Новый соперник Ломаченко утверждает, что видит в украинце слабость

Регулярный чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе американец Джейсон Соса заявил, что видит слабость в своем будущем противнике — чемпионе мира по версии WBO в такой же весовой категории украинце Василии Ломаченко.

Об этом он рассказал в интервью World Boxing News, пишет Boxing News.

В то же время издание уточнило, что боксеры встретятся в ринге 8 апреля в пригороде Вашингтона (столица США).

"Бой с Ломаченко — это вызов для меня. Он один из лучших, и я люблю вызовы. Но я вижу в нем и слабость...", — отметил собеседник.

Cоса уверен, что как только кто-то станет отвечать нашему соотечественнику в бою, "у него начнутся проблемы". "Я прогнозирую, что наш поединок станет боем года и сенсацией года одновременно", — добавил спортсмен.

Напомним, в конце ноября 2016 года в США был бой между Василием Ломаченко и Николасом Уолтерсом за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, украинец завоевал победу техническим нокаутом.