Промоутер сказал, сколько боев хочет организовать Ломаченко в 2017-м

Промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что в 2017 году хочет организовать для него три боя.

Об этом он рассказал в интервью Ring TV, пишет Boxing News.

В то же время собеседник назвал нашего соотечественника "великим талантом".

"Моя цель — организовать Ломаченко три боя в 2017 году… я хочу, чтобы люди видели его как можно чаще", — отметил Арум.

Ранее сообщалось, что 8 апреля в пригороде Вашингтона (столица США) Василий Ломаченко встретится в ринге с регулярным чемпионом мира по версии WBA во втором полулегком весе американцем Джейсоном Сосой.