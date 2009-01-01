"Шахтер" обидно уступил "Сельте" и вылетел из Лиги Европы: опубликовано видео голов

"Сельта" побеждает и выходит в 1/8 финала Лиги Европы.

Reuters

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение от испанской "Сельты" и прекратили борьбу в Лиге Европы на стадии 1/16 финала.

"Шахтер" — "Сельта" 0:2

Голы: Аспас; Кабраль

Подопечные Паулу Фонсеки держали подходящий счет 0:0 практически до самого конца. Моменты возникали как у тех, так и у других ворот, но Андрей Пятов с Серхио Альваресом действовали выше всяких похвал, пишет Террикон.

На 90-й минуте "Сельта" все же добилась своего. Гвидетти оторвался от Ракицкого и вышел один на один с Пятовым. Голкипер сфолил, после чего арбитр указал на "точку". Аспас пенальти реализовал и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время сил больше осталось у испанцев — как-никак, они уже давно в игровом ритме. Вот и на 108-й минуте, вышедший на замену Хозабед подал с углового, Кабраль выиграл верховую борьбу у Бланко Лещука и послал мяч в сетку. 0:2, и "Шахтеру" оставалось забивать дважды за оставшееся время. Не удалось.

"Сельта" побеждает и выходит в 1/8 финала Лиги Европы. "Шахтеру" же остается сделать правильные выводы и добиться максимума во внутренних соревнованиях.

"Шахтер": Пятов; Срна; Ордец; Ракицкий; Исмаили; Малышев (Борячук, 112); Коваленко Вик. (Степаненко, 73); Марлос; Фред; Тайсон (Бернард, 83); Бланко Лещук

"Сельта": Серхио Альварес; Хонни; Кабраль; Мальо; Ронкалья (Хозабед, 58); Фонтас; Васс (Бонгонда, 80); Систо (Росси, 85); Пабло Эрнандес; Аспас; Гвидетти

Предупреждения: Бланко Лещук, 36; Ракицкий, 90; Пятов, 90; Фред, 93; Срна, 119 - Аспас, 13; Ронкалья, 26; Хонни, 63; Гвидетти, 113; Бонгонда, 116

Напомним, в первом матче в Испании "Шахтер" победил "Сельту" со счетом 1:0.

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