Шевченко назвал преимущество сборной Украины перед матчем с Турцией

Это будет дебютная игра для Луческу, подчеркнул Шевченко.

Шевченко назвал преимущество сборной Украины ffu.org.ua

Игра отбора на ЧМ-2018 Украина — Турция будет битвой сборных, а не матчем Мирчи Луческу против Андрея Шевченко.

Об этом заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, сообщает football.ua.

"Мы с уважением относимся к сопернику, и к этому великому тренеру, который долгое время проработал в Украине. Почему произошла смена тренера — это не наша забота, для нас главное, что Турция имеет одинаковое с нами количество очков и вместе с нами борется за выход на чемпионат мира. У Мирчи есть свое видение и знание игроков сборной Украины, но в этом есть и некоторый плюс для нас", — отметил он.

"Я в первую очередь обращаю внимание на команду, на футболистов, которые очень квалифицированы и выступают в хороших командах, в сильных чемпионатах. Это будет дебютная игра для Луческу, поэтому мне тяжело сказать, как будет играть сборная Турции под его руководством. Мы будем исходить из нашей подготовки. Наше преимущество в том, что чемпионат Украины начался раньше, и футболисты находятся в лучшей физической форме. Проблем в нашей команде нет, все готовятся в общем режиме. Немного приболел Гармаш и пропустит сегодняшнюю тренировку, но завтра, надеюсь, с ним все будет в порядке. Наша задача — три очка в завтрашнем матче и столько же в следующем. Только в таком случае можно рассчитывать на выход на чемпионат мира", — заявил Шевченко.

"С составом я определился на 98%. 2% оставляю на болезнь и другие непредвиденные обстоятельства. Выбирать было нелегко, потому что все приехали в хорошем состоянии и с огромной мотивацией. А когда игроки мотивированы — это большой плюс для команды и тренера. Все ребята находятся в хорошей форме и готовы играть в любых условиях. Но нам очень нужна поддержка болельщиков, поэтому еще раз призываю всех прийти завтра на стадион", — добавил главный тренер сборной Украины.

Напомним, ранее эксперты дали прогнозы накануне отборочного матча на ЧМ-2018 Украина — Турция.

Фото: ФФУ.