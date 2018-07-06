Срна о матче Россия — Хорватия на ЧМ-2018: хорваты оказали РФ большую услугу, пора вернуть долг

Хорватская команда сильнее российской, полагает футболист.
Команда Хорватии имеет преимущество над российской, рассказал спортсмен в интервью Ukraina.ru, комментируя будущий матч 1/4 финала Чемпионата мира по футболу 2018 между сборными.
"У нас много высококлассных, опытных игроков, выступающих за большие клубы. Объективно Хорватия сильнее, но и Россия заслуживает большого уважения. Команда вышла из группы, обыграла сборную Испании — это уже серьезное достижение", — отметил собеседник.
По мнению футболиста, хорватов "ждет очень сложный матч". "Не сомневаюсь, что будет сумасшедшее давление трибун. Тем интересней игра и почетней будет победа", — добавил Срна.
Напомним, ЧМ по футболу в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. В начале июля российская сборная сыграла вничью с испанской командой и пробилась в четвертьфинал турнира, она сыграет с хорватами в Сочи 7 числа.
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