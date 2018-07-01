Испания - Россия - 1:1, по пенальти - 3:4. Россия в четвертьфинале. Фото, видео голов

1 июля 2018, 19:44

Сборная России вышла в 1/4, обыграв сборную Испании.

  • ЧМ-2018: Испания Россия. Фото: Reuters
  • ЧМ-2018: Испания Россия. Фото: Reuters
  • ЧМ-2018: Испания Россия. Фото: Reuters
  • ЧМ-2018: Испания Россия. Фото: Reuters
  • ЧМ-2018: Испания Россия. Фото: Reuters
  • ЧМ-2018: Испания Россия. Фото: Reuters
  • Испания - Россия - 1:1, по пенальти - 3:4. Россия в четвертьфинале. Фото, видео голов
  • Испания - Россия - 1:1, по пенальти - 3:4. Россия в четвертьфинале. Фото, видео голов
  • Игорь Акинфеев стал героем матча, отразив два послематчевых пенальти от Коке и Аспаса.
  • Испания - Россия - 1:1, по пенальти - 3:4. Россия в четвертьфинале. Фото, видео голов

Матч за выход в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Испании и России закончился победой команды Станислава Черчесова по пенальти. 

На автогол Сергея Игнашевича хозяева чемпионата ответили точным ударом Артема Дзюбы. Дополнительно время завершилось без забитых мячей, а в серии последматечевых пенальти голкипер Игорь Акинфеев отразил два удара и вывел свою команду в четвертьфинал.

За 120 минут игрового времени российские футболисты в общей сложности пробежали 146 км. Это лучший результат команды на турнире.

Стоит отметить, что это был 14-й раз, когда хозяева чемпионата играли дополнительное время. Лишь однажды из 13 предыдущих раз хозяева турнира уступили в дополнительные 30 минут. Еще два раза хозяева уступили по пенальти.

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа пропустил с пенальти от форварда Артема Дзюбы в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Россией (1:1, второй тайм).  Таким образом, 27-летний вратарь пропустил 6 голов на турнире после 7 ударов в створ его ворот. Де Хеа ранее пропустил три гола от Криштиану Роналду в матче с Португалией (3:3), а также два мяча в игре с Марокко (2:2).

Для Дзюбы же этот гол стал третьим на турнире после мячей в ворота Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Он первый футболист в истории России, забивавший в трех играх чемпионата мира. Олег Саленко и Денис Черышев отличались в двух встречах. Кроме того, Дзюба забил первый мяч сборной России в истории плей-офф чемпионатов мира.

По ходу первого дополнительного тайма команда довела общее число передач до 1000. Это лучший результат в истории. Точность передач составила 90 процентов.

Сегодня определится и соперник России по четвертьфиналу - в другом матче 1/8 между Данией и Хорватией. Матч пройдет 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт". 

ИспанияРоссия 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:4
1 июля, "Лужники"
Голы: 1:0 – 12, автогол Игнашевич, 1:1 – 41, пенальти Дзюба.

Испания – Де Хеа, Пике, Альба, Начо (Карвахаль, 70), Рамос, Коке, Бускетс, Иско, Сильва (Иньеста, 67), Асенсио (Родриго, 104), Диего Коста (Аспас, 80).
Россия – Акинфеев, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Кутепов, Зобнин, Жирков (Гранат, 46), Самедов (Черышев, 61), Кузяев (Ерохин, 97), Головин, Дзюба (Смолов, 65).

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.
Предупреждения: Пике (40), Кутепов (54), Зобнин (71).

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