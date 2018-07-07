Срна о матче Россия — Хорватия на ЧМ-2018: хорваты оказали РФ большую услугу, пора вернуть долг

Бывший игрок сборной Хорватии и донецкого "Шахтера", пополнивший ряды итальянского "Кальяри", Дарио Срна заявил, что в свое время хорваты оказали большую услугу сборной России и теперь наступило время вернуть долг (в 2008 году хорваты в отборе на Чемпионат Европы обыграли Англию, что помогло россиянам попасть в финальную стадию турнира).

Команда Хорватии имеет преимущество над российской, рассказал спортсмен в интервью Ukraina.ru, комментируя будущий матч 1/4 финала Чемпионата мира по футболу 2018 между сборными.

"У нас много высококлассных, опытных игроков, выступающих за большие клубы. Объективно Хорватия сильнее, но и Россия заслуживает большого уважения. Команда вышла из группы, обыграла сборную Испании — это уже серьезное достижение", — отметил собеседник.

По мнению футболиста, хорватов "ждет очень сложный матч". "Не сомневаюсь, что будет сумасшедшее давление трибун. Тем интересней игра и почетней будет победа", — добавил Срна.

Напомним, ЧМ по футболу в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. В начале июля российская сборная сыграла вничью с испанской командой и пробилась в четвертьфинал турнира, она сыграет с хорватами в Сочи 7 числа.