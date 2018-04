Суд освободил Конора Макгрегора под залог. Вся подноготная скандала

Ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, задержанный за нападение на автобус российского бойца Хабиба Нурмагомедова, отпустили под залог в 50 тысяч долларов.

Теперь Макгрегора должен явиться в суд 14 июня. Его обвиняют по нескольким статьям, в том числе в нападении и преступном умысле.

При этом после внесения залога Макгрегор получит право свободного перемещения.

VIDEO: Mixed Martial Arts superstar Conor McGregor is released on ,000 bail after being hauled before a judge on assault and criminal charges over a frenzied attack on a bus of rival fighters pic.twitter.com/CiMZKj25yJ