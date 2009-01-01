Свитолина победила польскую теннисистку и вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

Поединок с Магдой Линетт должен был пройти еще в субботу, но из-за непогоды в Париже был отложен на воскресный день.

Элина Свитолина brisbaneinternational.com.au

Украинка Элина Свитолина одержала победу в третьем круге турнира Большого Шлема во Франции.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте "Ролан Гаррос".

Поединок с Магдой Линетт должен был пройти еще в субботу, но из-за непогоды в Париже был отложен на воскресный день.

Одного брейка хватило украинке, чтобы обеспечить себе победу в стартовой партии, которая длилась всего 35 минут.

Во втором сете (53 минуты) борьбы было больше: Свитолина постоянно чувствовала давление на своей подаче.

У 94-й ракетки мира Линетт было 4 брейк-пойнта во втором сете, но ни один она не использовала. В решающие моменты партии Элина сыграла, впрочем, более четко.

Решающий эпизод произошел в 11-м гейме (5:5) на подаче Линетт при счете "меньше". Сетка помогла украинской теннисистке выполнить брейк, а следовательно — скрытый матч-бол. 12-й гейм Свитолина провела идеально, подав на матч.

Элина Свитолина (Украина) — Магда Линетт (Польша) — 4, 7:5.

Отметим, что соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в четвертом круге Ролан Гаррос станет одна из сенсаций нынешнего турнира.

Украинку ждет поединок с Петрой Мартич из Хорватии, которая занимает место в конце третьей сотни мирового рейтинга и тем не менее пробилась в топ-16 на турнире Большого Шлема. Она единственная на этой стадии соревнований, кто не входит в лучшую сотню теннисисток рейтинга WTA.

290-я ракетка мира Петра Мартич успешно преодолела квалификацию, а затем оформила победы над украинкой Катериной Бондаренко и двумя представительницами топ-20 — американкой Мэдисон Кис (№12) и латвийкой Анастасией Севастовой (№17).

Ранее 22-летняя Свитолина и 26-летняя Мартич встречались на корте дважды: в 2013 году на турнире в Катовице (победа за хорваткой в трех партиях) и в 2014 году на Ролан Гаррос (Мартич отказалась от продолжения борьбы при счете 5-0 в первом сете).

Напомним, ранее сообщалось, что Свитолина вошла в ТОП-6 лучших теннисисток мира.