Тренер рассказал, как "Ювентус" будет играть с "Реалом" в финале ЛЧ

Мы должны выиграть, мы на это способны, утверждает Аллегри.

Массимилиано Аллегри Reuters

Главный тренер итальянского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что вс мадридским "Реалом" его подопечные будут играть "спокойно и безмятежно".

Об этом говорится на сайте УЕФА.

В то же время специалист подчеркнул, что клуб целый год работал в поте лица.

"… мы будем играть спокойно и безмятежно. Мы целый год работали ради этого", — отметил наставник.

При этом "будет нелегко". "... "Реал" — действующий победитель, но мы знаем, чему научились за год, и постараемся показать чуточку больше, чем мадридцы", — добавил Аллегри.

По его словам, "Ювентус" целый год работали в поте лица, но все трофеи, которые он завоевал, все победы, которых добился, — только репетиция перед финалом (ЛЧ — Ред.). "Мы должны выиграть. Мы можем это сделать, мы на это способны", — сказал тренер.

Напомним, "Ювентус" и "Реал" сразятся вечером 3 мая в Кардиффе (столица Уэльса) на Национальном стадионе. Узнать больше о запланированном финальном матче Лиги чемпионов можно здесь.