"Ювентус" — "Реал": кто победит и почему

3 июня 2017, 07:41

Футбольная история знала немало случаев, когда явные аутсайдеры побеждали грандов.

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон

3 июня произойдет событие, которого с нетерпением ожидают все любители футбола — финал Лиги Чемпионов УЕФА, в котором сразятся сильнейшие команды своих чемпионатов: туринский "Ювентус" и мадридский "Реал". Обе команды в нынешнем сезоне показывают поистине чемпионскую игру и, бесспорно, обе имеют равные шансы на победу в самом престижном турнире Европы. Однако, как известно, победит лишь одна.

Мы предлагаем ознакомиться с фактами, которые могут повлиять на исход поединка и, как результат, на победу одного из клубов. Во внимание были взяты ключевые факторы, позволяющие сделать определенные выводы еще до начала поединка, среди которых форма игроков, статистика выступлений и т. д. Более конкретно они будут рассмотрены ниже.

Место проведения финала

Город проведения финала ЛЧ 2016/17 был выбран еще до того, как стали известны финалисты — им стал Кардифф, Уэльс. Как правило, в финале такого турнира поддержка команд примерно равна, поскольку матч проводится на нейтральной территории. Тем не менее, стоит ожидать, что в этот раз болельщики будут на стороне мадридского "Реала", поскольку за испанцев играет ключевой игрок сборной Уэльса — Гарет Бейл, который, к слову, возобновился после травмы и готов сыграть в ключевом поединке. Этот фактор окажет, в первую очередь, психологическое воздействие на соперника, что позволит сливочным начать матч увереннее. По этому критерию преимущество у испанцев.

Статистика

В нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов "Ювентус" демонстрирует совершенно исключительную форму — всего 3 пропущенных гола во всех матчах. "Реал", в свою очередь, хоть и пропустил больше, однако забил целых 32 мяча в 12 встречах. Становится очевидным, что в финале мы будем наблюдать за противостоянием команд с разной стратегией игры — крепкая защита "Ювентуса" против неудержимой атаки "Реала". Если мадридцы начнут матч так же, как и с "Атлетико" в четвертьфинале (3:0), туринцам придется очень сложно. Но если первым удастся забить итальянцам, шансов отыграться у "бланкос" будет так же немного. По этому параметру ничья.

Игроки "Ювентуса" выходят на разминку

Цена игроков

Известно, что "Реал" является одним из самых дорогих клубов мира. Вполне ожидаемо, что стоимость игроков "Ювентуса" будет гораздо ниже стоимости игроков Мадрида. Для подсчета брались игроки, постоянно попадающие в заявку на важные матчи без учета травм или  дисквалификаций. Источником трансферной стоимости стал авторитетный сайт TransferMarkt.de. В итоге, цена игроков "Реала" составила 752 млн евро, "Ювентуса" — 423,5 млн. Значительное преимущество у "сливочных". Но, как известно, в футбол играют на поле, и история знала немало случаев, когда явные аутсайдеры побеждали грандов.

Форма игроков

У обеих команд в финале не должно возникнуть проблем с выбором игроков — все основные исполнители в обойме, а значит, и по этому параметру ничья. Однако класс игроков "Реала", как уже указывалось, несколько выше, чем у соперников, что так же может создать некое преимущество испанцам.

Приметы и предрассудки

Разумеется, все слышали о главной примете Лиги Чемпионов — никто не побеждает дважды подряд. Более того, в главном турнире ни разу не побеждала команда, которая выходила из группы со второго места, что, напомним, и сделал "Реал". Исходя из этого можно смело сказать, что психологически легче будет "Ювентусу". Однако Зидан уже сумел доказать, что способен разрушать стереотипы и, возможно, финал в Кардиффе станет еще одним. Но на данном этапе преимущество у туринцев.

Общая цена игроков «Реала» составила 752 млн евро, «Ювентуса» — 423,5 млн

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Игры в финале

За все время существования Лиги Чемпионов нового формата мадридский "Реал" участвовал в пяти финалах, все из которых команда выиграла. "Ювентус" такими достижениями похвастаться не может. "Старая синьора" в последний раз брала трофей еще в далеком 1996-м, после чего проиграла четыре финала, что является антирекордом среди всех команд. Явное преимущество на стороне испанцев.

Личные встречи

В Лиге Чемпионов (Кубке Чемпионов) команды встречались 18 раз. Дважды клубы играли вничью, восемь раз побеждал "Ювентус" и столько же "Реал", зато по разнице забитых/пропущенных неожиданно лидируют "бьянконерри" — 21:18. Впрочем, это дает не самое уверенное превосходство над соперником. По этому критерию ничья.

Итак, проанализировав все обстоятельства, исходя из которых возможно угадать победителя встречи, удается сделать определенные выводы — "Реал" побеждает по трем параметрам: место проведения финала, стоимость игроков и игры в финалах. У "Ювентуса" только одно очко — за футбольные приметы. По всем остальным признакам ничья. Смогут ли оправдать действующие чемпионы наши ожидания и поменять ход истории, либо, вопреки всем прогнозам букмекеров, победит "Ювентус"? Сможем узнать уже в субботу.

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прогноз Лига чемпионов Реал Ювентус Глеб Ткач
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