Игорь Жданов заявил, что организаторы не имеют права убирать рекламу, так как компания является генеральным спонсором турнира.

Баннер "Газпрома" в Киеве. Фото: Facebook/Наталья Мамчур

УЕФА не будет убирать банннера российского "Газпрома" со стадиона НСК "Олимпийский" в Киеве во время проведения финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем".

Как пояснили в организации, под эгидой которой проводятся еврокубки, на такой шаг невозможно пойти из-за контрактного договора, сообщил Укринформу министр молодежной политики и спорта Игорь Жданов по результатам встречи с исполнительным директором УЕФА Мартином Калленом.

"Да, я был на стадионе и видел его (логотип" Газпрома "- ред.). Последние переговоры по этому поводу я провел вчера в 21 часов, особенно это касалось НСК "Олимпийский", с исполнительным директором UEFA Events SA Мартин Каллен, который объяснил, что есть контракт УЕФА с "Газпромом", который является генеральным спонсором. Я тоже просил убрать с НСК "Олимпийский" соответствующую символику "Газпрома". К сожалению, мне сказали, что это невозможно ", - отметил Жданов.

Он отметил, что если убрать символику "Газпрома" в Киеве было возможно, то в случае со стадионом такой возможности нет из-за спонсорского контракта.

"Это невозможно, как мне сказали. Хотя я настаивал и объяснял, что это может вызвать негативную реакцию со стороны наших болельщиков", - отметил Жданов.

Как сообщалось ранее, в УЕФА пошли на встречу властям Киева и после просьбы убрали рекламу "Газпрома" из столичной фан-зоны.

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