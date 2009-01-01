Украина с минимальным отрывом победила Словакию, видео голов

Игра проходила во Львове, за ней следил арбитр из Латвии.

Игроки сборной Украины, иллюстрация Reuters

В пятницу вечером, 10 ноября, во Львове товарищескийзакончился со счетом 2:1.

Игра проходила на стадионе "Арена Львов", за ней следил арбитр из Латвии Андрис Трейманис.

Первыми открыли счет словаки — Руснак подал со штрафного, Гамшик пробил головой, вратарь динамовцев среагировал, но зафиксировать мяч не смог, а Штетина оказался самым расторопным на добивании и на 10-й минуте вывел свою команду вперед.

После пропущенного мяча киевляне не опустили руки, активно атаковали. Ближе к концу первой половины противостояния они имели голевой момент, но не реализовали его. Коноплянка получил пас в штрафной и точно отправил мяч в центр на Ярмоленко, однако тот, вроде, был не готов.

Но через несколько минут игрок таки сравнял счет. На 90% гол сделал Марлос, который отобрал мяч у защитника, продвинулся вперед, вывел Ярмоленко на ударную позицию пасом вправо, а тому оставалось только пробить мимо голкипера, что он и сделал — 1:1.

В начале второго тайма "Динамо" вырвалось вперед. Коноплянка вошел в штрафную соперника с мячом после перехвата Соболя, подработал под правую и пробил в дальний угол. Вратарь словаков коснулся мяча, но не помешал ему попасть в сетку ворот — 2:1. После этого ни одна из сборных не смогла изменить счет.

Украина — Словакия 2:1

Голы: Ярмоленко, 39, Коноплянка, 55 — Штетина, 10;

Украина: Пятов (Коваль, 46) — Караваев (Бутко, 63), Хачериди (Шабанов, 80), Ордец, Соболь — Малиновский (Шахов, 81), Ротань — Ярмоленко, Марлос (Андриевский, 78), Коноплянка (Мякушко, 90) — Коломоец;

Словакия: Дубравка (Полачек, 46) — Дьомбер (Сабо, 46), Шкртел, Штетина (Лоботка, 46), Губочан — Грошовски, Шкриниар, Гамшик (Беро, 64), Дуда, Руснак — Немец (Мак, 63);

Предупреждения: Ротань, Шабанов — Штетина, Шкртел.

Видео голов

Напомним, 9 октября, в Киеве сборная Украины проиграла команде Хорватии со счетом 0:2 в заключительном матче группового раунда отбора на Чемпиона мира-2018 и лишилась шансов продолжить борьбу за путевку на турнир.

Видео: Alexander Barikos