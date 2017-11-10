Украина и Словакия забили по одному голу в первом тайме, опубликовано видео

В пятницу вечером, 10 ноября, во Львове первый тайм товарищеского матча между сборными Украины Словакии закончился со счетом 1:1.

Игра проходит на стадионе "Арена Львов", за ней следит арбитр из Латвии Андрис Трейманис.

Первыми открыли счет словаки — Руснак подал со штрафного, Гамшик пробил головой, вратарь динамовцев среагировал, но зафиксировать мяч не смог, а Штетина оказался самым расторопным на добивании и на 10-й минуте вывел свою команду вперед.

После пропущенного мяча киевляне не опустили руки, активно атаковали. Ближе к концу первой половины противостояния они имели голевой момент, но не реализовали его. Коноплянка получил пас в штрафной и точно отдал в центр на Ярмоленко, однако тот, вроде, был не готов.

Но через несколько минут игрок таки сравнял счет. На 90% гол сделал Марлос, который отобрал мяч у защитника, продвинулся вперед, вывел Ярмоленко на ударную позицию пасом вправо, а тому оставалось только пробить мимо голкипера, что он и сделал — 1:1.

Стартовые составы команд-соперниц:

Украина: Пятов — Караваев, Хачериди, Ордец, Соболь — Малиновский, Ротань — Ярмоленко, Марлос, Коноплянка — Коломоец;

Словакия: Дубравка — Дьомбер, Шкртел, Штетина, Губочан — Грошовски, Шкриниар, Гамшик, Дуда, Руснак — Немец.

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Напомним, 9 октября, в Киеве сборная Украины проиграла команде Хорватии со счетом 0:2 в заключительном матче группового раунда отбора на Чемпиона мира-2018 и лишилась шансов продолжить борьбу за путевку на турнир.

Видео: Balkan Sport Streams