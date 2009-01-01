Украинка завоевала титул самой сильной женщины в мире

В США наша соотечественница завоевала "золото" на турнире Strongest Women in the World-2017 Olimpia.

Ольга Лящук Скриншот видео с tsn.ua

В американском Лас-Вегасе уроженка Донецка Ольга Лящук завоевала золотую медаль на первомсреди стронг-профессионалов — Strongest Women in the World-2017 Olimpia.

Об этом пишет ТСН.

В то же время издание уточнило, что украинка после победы получила титул самой сильной женщины в мире.

"Она уже вернулась из Лас-Вегаса и теперь готовится к следующим соревнованиям. А еще надеется, что ее достижения оценят на Родине…", — говорится в статье.

Ранее в канадском Монреале в финале чемпионата мира по спортивной гимнастике в упражнении на параллельных брусьях украинец Олег Верняев добыл серебряную медаль, а в опорном прыжке наш соотечественник Игорь Радивилов также получил "серебро".

Видео: ТСН