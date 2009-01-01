Украинка завоевала титул самой сильной женщины в мире

В США наша соотечественница завоевала "золото" на турнире Strongest Women in the World-2017 Olimpia.
Об этом пишет ТСН.
В то же время издание уточнило, что украинка после победы получила титул самой сильной женщины в мире.
"Она уже вернулась из Лас-Вегаса и теперь готовится к следующим соревнованиям. А еще надеется, что ее достижения оценят на Родине…", — говорится в статье.
Ранее в канадском Монреале в финале чемпионата мира по спортивной гимнастике в упражнении на параллельных брусьях украинец Олег Верняев добыл серебряную медаль, а в опорном прыжке наш соотечественник Игорь Радивилов также получил "серебро".
Видео: ТСН