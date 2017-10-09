ЧМ по спортивной гимнастике. Украинцы завоевали два "серебра"

В канадском Монреале в финале чемпионата мира по спортивной гимнастике в упражнении на параллельных брусьях украинец Олег Верняев завоевал серебряную медаль, в опорном прыжке наш соотечественник Игорь Радивилов также получил "серебро".

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Агентство уточнило, что Верняев заработал за свое выступление 15,833 балла, уступив Жу Жингуану из Китая (15,900), а третье место занял Давид Белявский из РФ (15,266).

Радивилов получил за свои прыжки общую оценку 14,899 балла. Украинец в драматичной борьбе уступил одну тысячную балла чемпиону мира Сираи Кензо из Японии — 14,900. Третье место и бронзовая медаль достались Киму Хансолю из Южной Кореи (14,766).

Напомним, в тайваньском Тайбэе на летней Универсиаде-2017 Олег Верняев завоевал несколько медалей, в частности, занял второе место в опорном прыжке. Узнать больше о достижениях спортсмена можно здесь.