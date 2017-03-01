Украинская теннисистка выиграла международный турнир в Мексике, опубликованы фото

В финале противостояния наша соотечественница победила француженку.

Леся Цуренко Reuters

В мексиканском Акапулько украинкавыиграла международный женский теннисный турнир WTA.

Об этом пишет Сhамріоn.

Издание уточнило, что в финале противостояния она в двух сетах победила француженку Кристину Младенович.

"Для Цуренко это третий титул WTA в карьере и первый в сезоне. Ранее она побеждала на турнирах в Стамбуле и Гуанчжоу", — отметили журналисты.

По их данным, призовой фонд женского теннисного турнира в Акапулько составляет 226 тыс. 750 долларов (более 6 млн гривен — ред.).

Напомним, в Дубае (ОАЭ) завершился теннисный турнир Dubai Duty Free Championships, в его финальном матче украинка Элина Свитолина обыграла Каролин Возняцки из Дании. Узнать больше о достижении нашей соотечественницы можно здесь.