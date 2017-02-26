Триумф Свитолиной. Украинка выиграла престижный теннисный турнир в ОАЭ

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2. Украинка имела преимущество на протяжении всего матча.
В Дубае (ОАЭ) завершился теннисный турнир Dubai Duty Free Championships, где в финальном матче украинка Элина Свитолина обыграла Каролин Возняцки из Дании.
Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте соревнований.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:2. Украинка имела преимущество на протяжении всего матча.
Благодаря этой победе Свитолина впервые в карьере поднимется в Топ-10 мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
Напомним, ранее Свитолина стала триумфатором Taiwan Open в Тайбэе.
Фото: dubaidutyfreetennischampionships.com.