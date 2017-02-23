Уверенная победа над россиянкой. Музычук вышла в финал Чемпионата мира по шахматам

Матч завершился со счетом 2:0.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Матч завершился со счетом 2:0.
Отметим, что накануне украинка выиграла черными фигурами, создав себе приличный задел.
Сегодня она играла белыми, владела инициативой и после своего 30-го хода вынудила соперницу сдаться.
В финале украинка сыграет с победительницей матча Харика Дронавалли (Индия) против Тан Жонгжи из Вьетнама, который еще продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что Музычук завоевала еще одно "золото" ЧМ по шахматам.
Фото: tehran2017.fide.com