Уверенная победа над россиянкой. Музычук вышла в финал Чемпионата мира по шахматам

В Тегеране (Иран) завершился полуфинальный матч Чемпионата мира по шахматам, где украинка Анна Музычук дважды обыграла россиянку Александру Костенюк и вышла в финал.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 2:0.

Отметим, что накануне украинка выиграла черными фигурами, создав себе приличный задел.

Сегодня она играла белыми, владела инициативой и после своего 30-го хода вынудила соперницу сдаться.

В финале украинка сыграет с победительницей матча Харика Дронавалли (Индия) против Тан Жонгжи из Вьетнама, который еще продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что Музычук завоевала еще одно "золото" ЧМ по шахматам.

Фото: tehran2017.fide.com