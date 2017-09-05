В Харькове прошел всеукраинский олимпийский урок с президентом НОК Украины Сергеем Бубкой

Бубка отметил роль образования для спортсмена, важность обучения и ответственного отношения к нему.

05.09.2017 года в Харьковском государственном высшем училище физической культуры № 1 в рамках Всеукраинского олимпийского урока состоялась торжественная линейка накануне Дня физической культуры и спорта Украины, который отмечается 9 сентября. В этот праздник традиционно проходят спартакиады, состязания, марафоны и другие массовые спортивные мероприятия, победителям которых вручают грамоты и ценные подарки. Еще одна из традиций данного праздника — чествование ветеранов украинского спорта.

Учащихся спортивных отделений училища посетили:

Бубка Сергей Назарович — президент Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, член исполкома Международного Олимпийского Комитета, олимпийский чемпион, Герой Украины; Кириленко Виталий Владимирович — начальник Управления по делам молодежи и спорта облгосадминистрации; Христоев Виктор Анатольевич — председатель отделения НОК Украины в Харьковской области, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, Доровской Александр Викторович — генеральный директор ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", первый вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины, меценат училища, Новиков Владимир Владимирович — первый заместитель генерального директора ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".

Урок начался с приветственных слов директора училища Назаренко Юрия Викторовича к почетным гостям и ученикам училища, в которых он поблагодарил Сергея Назаровича Бубку за оказанное внимание к учебному заведению, отметил его высокий авторитет и уважение среди украинских спортсменов.

Сергей Бубка поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником, а в своем обращении к воспитанникам училища отметил роль образования для спортсмена, важность обучения и ответственного отношения к нему. Вместе с директором училища он наградил лучших спортсменов за высокие спортивные достижения на всеукраинских и международных соревнованиях. Дипломы и ценные подарки от Олимпийского комитета получили: Шерстюк Марья, отделение велоспорта; Федина Марта, отделение плавания синхронного; Денисенко Владислав, отделение велоспорта; Коваленко Александра, отделение плавания синхронного; Кныш Ярослав, отделение дзюдо; Котяш Василий, отделение тхэквондо ВТФ; Нестеркин Валентин, отделение плавания; Евсеенко Александр, отделение по вольной борьбе.

Уже на протяжении трех лет фармацевтическая компания "Здоровье" финансово поддерживает спорсменов Харьковщины, которые достигли успехов на соревнованиях европейского и мирового уровня. Денежные премии от генерального директора компании Александра Доровского в этом году получили воспитанницы отделения синхронного плавания: серебряные призеры чемпионата мира — Алексеева Владислава, Алексеева Марина и Нарежная Яна и серебряные призеры чемпионата Европы среди юниоров — Бурдова Александра, Бережная Валерия, Серикова Марьяна, Гришко Вероника, Коваленко Александра, Носова Анна, Федина Марта, Корнеева Дарья.

"Забота о развитии физической культуры и спорта — важнейшая составляющая социальной политики не только государства, но и социально ответственных компаний. Мы воплощаем идеи здорового образа жизни, чтобы дети занимались спортом и у них появлялось желание всесторонне развиваться. Желаю всем счастья, мира, здоровья и новых побед!" — обращаясь к почетным гостям и воспитанникам училища отметил Александр Доровской.