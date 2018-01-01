В УЕФА ввели новое и фундаментальное изменение в правила овер-таймов матчей

После реформы форматов Лиги Чемпионов и Лиги Европы в главной еврофутбольной организации начали переделывать правила.

Футбольная замена Reuters

Руководство УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) официально объявило о внесении изменения в правилах проведения матчей, проходящих под своей эгидой.

Согласно информации, опубликованной на портале организации, отныне в случае, если матч "на вылет" перейдет в овертайм, то каждая из участвовавших в нем команд получит право провести четвертую замену.

Данное изменение с сезона-2018/2019 будет распространяться на все игры в рамках Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка Европы, Лиги наций и всех турниров УЕФА.

К слову, если команды в основное время матче не исчерпали лимит на замены (ныне он равняется трем), то они могут его исчерпать и в течении экстра-таймов.

Напомним, ранее в УЕФА изменили форматы Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

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