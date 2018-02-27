В УЕФА изменили форматы Лиги Чемпионов и Лиги Европы: перспективы украинских клубов

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение с сезона 2018/2019 внести серьезные изменения в форматы розыгрышей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы.

Согласно обнародованным данным, за счет увеличения прямых путевок для клубов из топ-4 в рейтинге коэффициентов УЕФА (Испания, Англия, Италия, Германия) до четырех суммарное количество гарантированных участников группового этапа возрастет до 26. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению квоты для победителей квалификационного раунда с 10 до 6 клубов.

По мнению экспертов, новая система напрямую бьет по шансам украинских команд. Если ранее клубы, стававшие вице-чемпионами Украины, неоднократно пробивались в групповой этап Лиги Чемпионов, то с сезона 2018/2019 такая возможность станет гораздо более ненадежной.

Единственный позитив для вице-чемпионов стран − им теперь не придется сражаться в квалификационном раунде с сильными четвертыми командами АПЛ, Серии "А", Примеры и Бундеслиги.

Напрямую в групповой этап Лиги Европы попадут 17 клубов, а еще 10 автоматически получат путевки в основную сетку после вылета из раунда плей-офф и третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Оставшееся 21 место будет разыграно в квалификационном турнире, разделенном на два части ("Путь чемпионов" и "Путь представителей лиг").

Также в основной сетке обоих еврокубков изменений не будет за исключением разнесенных во времени матчей – 18.55 по среднеевропейскому времени и 21.00 – в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что УЕФА отстранил капитана донецкого "Шахтера" Дарио Срну до конца сезона.