Вида назвал шуткой слова об Украине после победы хорватов в матче с Россией

По словам футболиста, его видеообращение не имеет политического подтекста.

Домагой Вида Reuters

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида объяснил цель видео , записанного им вместе с экс-футболистом Огненом Вукоевичем, после победы в 1/8 над сборной России на ЧМ-2018. На записи он пориветствовал страну выкриком "Слава Украине!"

"Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", - заявил Вида в интервью "Газете.Ру".

Напомним, в субботу, 7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида. Тренер Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - Прим.).

Позже народный депутат Евгений Рыбчинский ("Воля народа") заявил, что разделяет версию, будто бы легендарные братья-основатели Киева Кий, Щек и Хорив являются "основателями двух словянских этносов" - чехов и хорватов.

"Есть версия, что братья предка нашего Кия, Щек и Хорив, были основателями двух славянских этносов, чехов и хорватов. Еще до вчерашнего дня я сомневался в правдоподобности этой версии. Но после серии пинальти в ворота московского улуса, я вдруг осознал, что это братья наши родные, хорваты)))). Вива, Хорватия! Вива Далич! Вива Вида! Эту победу хорваты посвятили Украине и киевскому Динамо", - написал он в Facebook.

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