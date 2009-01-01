Впервые в истории украинка вошла в ТОП-10 сильнейших теннисисток мира

Благодаря выигранному трофею на турнире WTA серии Premier в Дубае 22-летняя харьковчанка поднялась на три позиции.

Reuters

Впервые в истории Украины Элина Свитолина поднялась на 10-ю строчку в рейтинге сильнейших теннисисток мира.

Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциацией (WTA), сообщает Укринформ.

Благодаря выигранному трофею на престижном турнире WTA серии Premier в Дубае (ОАЭ) 22-летняя харьковчанка поднялась на три позиции, опередив в списке американку Винус Уильямс, Петру Квитову из Чехии и британку Иоханну Конту.

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Вторая и третья "ракетки" Украины — киевлянки Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко занимают 50-е и 78-е места соответственно.

Рейтинг WTA возглавляет американка Серена Уильямс. Второй идет немка Анжелика Кербер, третьей — Каролина Плишкова из Чехии.

Стоит отметить, что 28 февраля Свитолина в ранге действующей победительницы начнет выступление на турнире Alya WTA Malaysian Open в Куала-Лумпур (Малайзия) с призовым фондом 250 тысяч долл., получив от организаторов первый номер "посева".

Напомним, ранее Свитолина стала триумфатором Taiwan Open в Тайбэе.