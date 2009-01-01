Вынесли деньги, украшения и пистолет. Под Киевом воры обчистили дом футболиста "Динамо"

Грабители попали на территорию домовладения через забор. Затем они взломали замки и проникли в сам коттедж.

Олег Гусев УНИАН

В Обуховском районе Киевской области неизвестные ограбили дом футболиста киевского "Динамо" Олега Гусева

Воры украли ювелирные украшения и наградной пистолет, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что грабители попали на территорию домовладения через забор. Затем они взломали замки и проникли в сам коттедж.

По предварительной информации - сигнализация не работала. Сам Олег Гусев во время ограбления находился вместе с "Динамо" на выездном поединке Лиги Европы против "Янг Бойз".

"Преступники смогли открыть сейф, в результате чего добычей участников нападения стали ювелирные украшения, часы и около 10 тысяч долларов. Также бандиты забрали боевое наградное оружие Олега Гусева — пистолет "Форт-17", — говорится в сообщении.

Сообщается, что пистолет Гусеву подарил президент Петр Порошенко в марте 2016 года за удачные выступления в сборной Украины. Гусев приобрел дом в 2013 году, там игрок "Динамо" живет с женой Марией и дочерью, которых на момент ограбления, вероятно, не было дома.

В то же время представитель ГУ НП в Киевской области Николай Жукович сообщил, что по факту ограбления в доме футболиста Олега Гусева возбудили уголовное дело. Об этом он рассказал в комментарии 112.ua.

Он подтвердил информацию о том, что из дома футболиста действительно украли драгоценности, наградной пистолет и 10 тысяч долларов. По факту ограбления открыто уголовное дело по статье о краже с проникновением.

По информации Жуковича, подобные ограбления происходят каждый день.

Напомним, ранее Гусев попросил жену не рассказывать о дорогих подарках, чтобы не раздражать людей.